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: 'de dehşet; , kızı ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu!

İstanbul'un semtinden haberi geldi. Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi'nde bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle, oturduğu binanın girişinde esnaflık yapan bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra eve giderek ve kızını vurdu. Saldırgan olayın ardından sokakta havaya ateş açtıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Babası tarafından kafasından vurulan kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 15:07 ABONE OL
Son dakika: Kağıthane'de dehşet; Karısı, kızı ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu!

Gelen haberine göre, 'de bir kişi yaşadığı sokaktaki esnafı tabancayla yaladıktan sonra ve eşini de vurdu. Babasının vurduğu kızın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olay, 'ta saat 12.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini sokağa park ettikten sonra evine doğru yürüyen Şevket Ç., oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan 'ı işyeri önünde görünce yanına gitti. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Kağıthane'de dehşet; Karısı, kızı ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu!
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