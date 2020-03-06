Son dakika: Kağıthane'de dehşet; Karısı, kızı ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu!

Gelen son dakika haberine göre, Kağıthane'de bir kişi yaşadığı sokaktaki esnafı tabancayla yaladıktan sonra karısı ve eşini de vurdu. Babasının vurduğu kızın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Hasan Kaya Sokak'ta saat 12.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini sokağa park ettikten sonra evine doğru yürüyen Şevket Ç., oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan Bülent Yarar'ı işyeri önünde görünce yanına gitti. İşte son dakika haberinin detayları...