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Son dakika: Masaj adı altında lüks villada fuhuş! Basıldılar...

'da Ahlak Büro'dan fuhuş yapılan bir villaya şok baskın! Son dakika haberine göre; masaj adı altında lüks villada fuhuş yapan zanlılar suçüstü yakalanınca neye uğradığını şaşırdı. Görüntü alındığı sırada hepsi ceket ya da montla yüzünü kapattı. Operasyonda 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 10:31 ABONE OL
Son dakika: Masaj adı altında lüks villada fuhuş! Basıldılar...

Ankara'dan son dakika haberi! Gölbaşı ilçesinde "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Kızılcaşar Mahallesi'nde lüks villada "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Villayı bir süre dışarıdan izleyen ekipler, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 5'i kadın 15 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerden N.K, İ.S.B, K.K, A.U. ve D.S'yi fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk etti.

Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Son dakika: Masaj adı altında lüks villada fuhuş! Basıldılar...
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