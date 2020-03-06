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Son dakika: 'de şoke eden olay! 23 yıl sonra ahırda yakalandı...

'de şaşkına çeviren olay! 23 yıldır kaçan cinayet zanlısı, kaçarak izini kaybettireceğini ve infazından kurtulacağını sanıyordu... Son dakika haberine göre; 18 yıl cezası bulunan 55 yaşındaki zanlı, bugün JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla, ahırda yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 16:52 ABONE OL
Son dakika: Niğde'de şoke eden olay! 23 yıl sonra ahırda yakalandı...

1997 yılında cinayet işledikten sonra 18 yıl hapis cezasına çaptırılan firari zanlı ahırda yakalandı. Son dakika haberine göre Niğde'de 23 yıl önce işlediği cinayetten aranan şüpheli, yapılan ihbarla yakayı ele verdi...

JASAT TİMLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Niğde İl Jandarma ekipleri Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde 1997 yılında meydana gelen "adam öldürme" suçundan 18 yıl hakkında kesinleşmiş hapsi bulunan N. K.'nin (55) Kaynarca köyünde bir hayvan ahırında saklandığı bilgisine ulaştı. JASAT ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonla şüpheli N.K'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından N.K Niğde Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi.

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Son dakika: Niğde'de şoke eden olay! 23 yıl sonra ahırda yakalandı...
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