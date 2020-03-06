Süper Ay tutulması 2020 ne zaman, hangi tarihte? Süper Ay nedir, nasıl izlenir?

Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği ayın dünyaya en yakın konumda olduğu doğa olayına Süper Ay denir. Ay, Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında daha parlak ve net görünür. Astrolojide burçları da etkileyecek olan Süper Ay tutulması için geri sayıma başlandı. Doğa olayında Ay'ın kırmızı renge bürünmesinden dolayı Kızıl Ay tutulması ve Kanlı Ay tutulması da deniyor. Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek, bu görsel şölen dünyanın birçok yerinde takip edilecek. Peki Süper Ay tutulması 2020 ne zaman? (Kızıl Ay tutulması) Süper Ay nedir, nasıl izlenir?

SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2020

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay tutulması 9 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Süper Ay tutulmasında ay, normal görüntüsünden 30 kat daha parlak görülecek. 2020 yılının ilk Süper Ay tutulması 9 Şubat'ta meydana gelirken, astroloji ile yakından ilgilenenler ikinci Süper Ay tutulması için gün sayıyor.

SÜPER AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Ay tutulması da Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girip, Ay'ın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor. Süper Ay tutulması da bu iki olayın aynı anda meydana gelmesiyle yaşanıyor.

Süper Ay tutulması sırasında, Dünya'nın arkasından gelen Güneş ışınlarının Ay'ı kızıla boyaması nedeniyle bu olaya 'Kızıl Ay tutulması' ya da 'Kanlı Ay tutulması' da deniyor.

SÜPER AY NASIL İZLENİR?

Şehirden uzak, ışığın fazla olmadığı yerlerde herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan "Süper Ay" olayını çıplak gözle canlı olarak izleyebilirsiniz. Ay, her zamankinden daha parlak ve büyük olacağı için bir fotoğraf makinesi, teleskop veya kameraya ihtiyaç duymadan doğrudan çıplak gözle takip edilebilecek.