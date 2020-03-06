Survivor Gizem Birdal kimdir? Gizem Birdal kaç yaşında nereli?

Survivor 2020 bu sezon ünlüler-gönüllüler formatı ile izleyicilerin karşısına çıktı. İlk bölüm itibariyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen yarışmada yarışmacılar merak konusu olmaya devam ediyor. İzleyiciler, Fatma ve Erman'ın yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından gönüllüler takımına dâhil olan Gizem Birdal kimdir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık. İşte Gizem Birdal kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları…

GİZEM BİRDAL KİMDİR?

Survivor 2020'de diskalifiye edilen Fatma ve Erman'ın ardından yeni yarışmacılar oldukça merak ediliyordu. Gönüllüler takımına Erman'ın yerine Gizem Birdal'un dahil olduğu açıklandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, programın takipçileri tarafından 'Survivor Gizem Birdal kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, Survivor ünlüler takımına yeni dâhil olan Gizem Birdal'un biyografisi...