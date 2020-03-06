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'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı

'ın Malkara ilçesinde, lastiği patlayınca kontrolden çıkan taksinin karşı şeride geçip, takla atarak tarlaya uçması sonucu sürücü Mehmet Eşe (46) yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 17:31 ABONE OL
Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı
Kaza, öğlenden sonra, Tekirdağ- Malkara yolunun Yenice Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan sınırını geçemeyen 5 göçmeni İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan Mehmet Eşe yönetimindeki 59 T 0348 plakalı taksinin sağ arka lastiği patladı. Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi, karşı şeride geçerek takla atıp, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Mehmet Eşe yaralandı. Taksideki 5 göçmen ise kazayı yara almadan atlatıp, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Eşe, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı
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