THY uçağı boş döndü

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'dan Singapur'a giden THY uçağındaki koronavirüs vakasıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi. Bakan Koca, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında da Avrupa'nın henüz almadığı önlemleri Türkiye'nin çok daha önceden aldığını belirterek, " Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı bin 363. Bunlardan pozitif olan bir vaka olmadı, yani koronavirüs yok. Çin'de kayrak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı" dedi.