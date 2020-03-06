Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri THY uçağı boş döndü

uçağı boş döndü

Giriş Tarihi: 6.3.2020 ABONE OL
THY uçağı boş döndü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'dan Singapur'a giden THY uçağındaki koronavirüs vakasıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi. Bakan Koca, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında da Avrupa'nın henüz almadığı önlemleri Türkiye'nin çok daha önceden aldığını belirterek, " Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı bin 363. Bunlardan pozitif olan bir vaka olmadı, yani koronavirüs yok. Çin'de kayrak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THY uçağı boş döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA