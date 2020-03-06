TOKİ Ankara Sincan kura çekimi sonuçları belli oluyor! TOKİ Ankara evleri çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, çekiliş saat kaçta başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan TOKİ 100 bin Sosyal Konut Projesinde ilk kura çekilişi 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilmişti. Bugün ise, Ankara Sincan Saraycık'ta inşa edilecek evler için çekiliş gerçekleştirilecek. Daha önce sırasıyla, İzmir'de yapılması planlanan 3300, Muğla'da 500, Konya'da 1717, Kayseri'de 1250, Aksaray'da ise 372 daireyi kura çekimi yöntemi ile sahiplerine müjdeleyen TOKİ, bugün yapılacak kura çekimi ile birlikte 4.600 daire dağıtacak. Peki, TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak, başladı mı? Haberimizin içerisinden bu sorunun yanıtını bulabilir, ayrıca TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ve 6 Mart TOKİ Ankara Sincan kura çekimi isim isim listeleri bulabilirsiniz…

TOKİ ANKARA SİNCAN KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Başkent Ankara'nın Sincan Saraycık bölgesinde 2300 dairenin kura çekimi bugün saat 10.00 ve 14.00'da gerçekleştirilecek. Bu kura çekimleri Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda olacak.

TOKİ ANKARA SİNCAN SARAYCIK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

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