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Sincan kura çekimi sonuçları belli oluyor! TOKİ Ankara evleri çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, çekiliş saat kaçta başlayacak?

kura sonuçları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla dar gelirli aileleri konut sahibi yapmak amacıyla gerçekleştirilen TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin ilk çekilişi 24 Şubat tarihinde yapılmıştı. İzmir, Muğla, Konya kura çekimlerinin ardından konut sahipleri belli olmuştu. Bugün ise Ankara Sincan Saraycık’ta inşa edilecek evler için çekiliş gerçekleştiriliyor. Saat 10.00’da başlayan çekiliş sona ererken kazanan isimler belli olmuştu. Şimdi ise 14.00’da başlayan çekiliş yapılıyor. Bu bölgede konut sahibi olabilme heyecanını yaşayan vatandaşlar, ‘TOKİ Ankara Sincan kura çekimi canlı izle ve TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları’ aratmalarını gerçekleştiriyorlar. Daha önce, İzmir'de yapılması planlanan 3300, Muğla'da 500, Konya'da 1717, Kayseri'de 1250, Aksaray'da ise 372 daireyi kura çekimi yöntemi ile sahiplerine müjdeleyen TOKİ, bugünkü kura çekiminde toplamda 4.600 daire çekilişi yapıyor. Haberimizin içerisinden TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle linkine ulaşabilir, ve kazanan isimler listesini isim isim görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 6.3.2020 14:46 ABONE OL
TOKİ Ankara Sincan kura çekimi sonuçları belli oluyor! TOKİ Ankara evleri çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, çekiliş saat kaçta başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan 100 bin Sosyal Konut Projesinde ilk kura çekilişi 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilmişti. Bugün ise, Sincan Saraycık'ta inşa edilecek evler için çekiliş gerçekleştirilecek. Daha önce sırasıyla, İzmir'de yapılması planlanan 3300, Muğla'da 500, Konya'da 1717, Kayseri'de 1250, Aksaray'da ise 372 daireyi kura çekimi yöntemi ile sahiplerine müjdeleyen TOKİ, bugün yapılacak kura çekimi ile birlikte 4.600 daire dağıtacak. Peki, TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak, başladı mı? Haberimizin içerisinden bu sorunun yanıtını bulabilir, ayrıca TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ve 6 Mart TOKİ Ankara Sincan kura çekimi isim isim listeleri bulabilirsiniz…

TOKİ ANKARA SİNCAN KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Başkent Ankara'nın Sincan Saraycık bölgesinde 2300 dairenin kura çekimi bugün saat 10.00 ve 14.00'da gerçekleştirilecek. Bu kura çekimleri Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda olacak.

TOKİ ANKARA SİNCAN SARAYCIK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Haberimizin içerisinden TOKİ kura çekimi canlı izle linkini bulabilir, TOKİ Ankara kuraları kazanan kişiler, isim isim listeleri bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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TOKİ Ankara Sincan kura çekimi sonuçları belli oluyor! TOKİ Ankara evleri çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, çekiliş saat kaçta başlayacak?
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