‘Türkiye’den başka sahip çıkan yok’

BUGÜN NELER OLDU

Yunanistan sınırındaki mülteci dramı sürüyor... Suriye'nin Deyr Ez Zor kentinden 8 ay önce gelen Dünya Abdul Vahap'ın (35) annesi babası ve kocası da savaşta hayatını kaybetmiş. Yetim kalan 5 çocuğuyla sınır kapılarına dayandığını söylüyor, "Türkiye sağ olsun tek kapımız ve bize tek sahip çıkan ülke ama ben Almanya'daki iki ağabeyimin yanına gitmek istiyorum. Yetim kalan 5 çocuğuma kadın başıma buralarda bakmam çok zor olacak ve hepsine yetişebilmem mümkün değil" diyor. İdlib'den iki gün önce gelmişler. Mufa ve ailesi de sınırı geçmeyi bekleyen binlerce mülteci aileden biri. Ailelerinden yakın akrabalarından 3 kişiyi savaşta kaybetmişler. Yunan sınır polisinin gerçek mermi kullanmasının ardından basın mensupları mültecilerin olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.