Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Toprağa üçüncü cemre ne zaman düşer?

Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Baharı müjdeleyen havaların ısındığını gösteren cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü. Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar gözlerini 3.cemre düşmesi tarihine çevirdi. Doğanın yeşillenmesi, toprağın ısınması 3.cemrenin düşmesiyle anlam kazanıyor. Günümüze eski kültürden gelen cemrelere ilkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Peki Üçüncü cemre ne zaman düşecek, hangi tarihte? 3.cemre toprağa ne zaman düşecek? İşte yanıtı…

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

Cemrenin toprağa düşmesiyle toprak ısınır ve baharın güzellikleri ortaya çıkar. Haberimizde, üçüncü cemre düşme tarihine ve cemre düşmesi hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.