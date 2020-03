Uygunsuz görüntülerini çekip şantaj ve tehditle 100 bin lirasını aldılar

Gaziantep'te yaşayan ve emlak işiyle uğraşan H.U., 10 yıl önce ortağı B.Y. ile emlak işi dolayısıyla anlaşmazlık yaşadı. Anlaşmazlıktan dolayı ortaklıkları bozulan B.Y., 1 yıl sonra eski ortağı H.U.'yu emlak bahanesiyle Nizip ilçesindeki bir adrese çağırdı. B.Y. ve 4 arkadaşı yüzde 42 oranında bedensel engeli bulunan H.U.'ya cinsel saldırıda bulunarak kamerayla uygunsuz görüntülerini çekti. Olayın ardından B.Y., görüntülerle H.U.'yu şantaj ve tehdit etmeye başladı. B.Y., görüntüleri sosyal medya üzerinden bulduğu kişilerle de paylaşıp H.U.'nun şantaj ve tehdit edilmesini sağladı. Tehdit ve şantajla H.U.'nun yaklaşık 100 bin lirasını aldığı belirlenen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKİP, MÜVEKKİLİME ŞANTAJ YAPTILAR"

Mağdur H.U.'nun avukatı Uğur İbili, olayın 2010 yılında gerçekleştiğini anlatarak, "Müvekkilimiz H.U. ile şüpheli B.Y. emlak alışverişi yaparken şüpheli B.Y.'nin birini dolandırmaya kalkışması üzerine, müvekkilimiz olaya müdahale ediyor. Bundan sonra şüpheli ve müvekkilimiz arasında bir husumet doğuyor. Yaklaşık aradan 1 yıl geçtikten sonra şüpheli müvekkilimizi bir ev almak bahanesiyle, Nizip'te bir adrese çağırıyor. Bu adrese müvekkilimiz tamamen saf bir niyetle evi almaya gidiyor, ama orada şüphelinin kurduğu tertibatla 5 kişinin cinsel saldırısına uğruyor. Bu saldırıya silah ve bıçak zoruyla kamera kaydına alarak yapıyorlar. Yaklaşık bir ay sonrasında müvekkilimizi tekrar çağırarak, "Elimizde videoların var, bu videoları ailenle paylaşmamamız için bize para vereceksen" diyerek şantajlar başlıyor. 2010 yılından bugüne kadar bu şantajlar aralıklarla devam ediyor. Bu şantajlardan dolayı müvekkilim hem maddi hem de manevi olarak çok zarar yaşamıştır. Şantajcılara vermiş olduğu para şuan 100 bin lirayı geçmiş durumdadır" dedi.





"MÜVEKKİLİM YÜZDE 42 ORANINDA ENGELLİDİR"

Müvekkilinin yüzde 42 oranında engelli olduğunu ve şüphelilerin engelinden de yararlandıklarını belirten İbili, "Müvekkilim, engel durumundan dolayı zaten dengesini sağlayamıyor. Herhangi bir darbe karşısında toparlanması zordur. Bunun da faydasını görerek şüpheliler, müvekkilime birkaç defa olarak cinsel saldırıda bulunmuşlardır. Cinsel saldırı 3 defa gerçekleşmiş. Bunların hepsinde "Senin videonu vereceğiz, bir daha bizimle görüşmeyeceksin" şeklinde kandırarak çağırmışlardır. Daha sonrasında 2 kişi olarak 5 kişi olarak bu saldırıları gerçekleştirmişlerdir. Saldırıları müvekkilimiz 2010 yılına kadar dile getirememiştir, çünkü evlidir, çocukları vardır. Çevrenin duymasından dolayı çok büyük bir korku içerisindeydi. Ta ki 2018 yılında dayanamayacak noktaya gelince bu durumu karakola giderek şikayette bulunmuştur. Cinsel saldırı dosyası 2018 yılından bu ana Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında açık olarak bulunmaktadır. Tabi buna bağlı olarak şantaj olayları fazlasıyla artmıştır" ifadelerini kullandı.



9 KİŞİ TUTUKLANDI, ARANAN ŞÜPHELİLER VAR

Şantaj ve tehdit olayıyla ilgili olarak 9 şüphelinin tutuklandığı ve aranan şüphelilerin de olduğunu aktaran İbili, "Dosya bize geldiği 2 aylık süreçte bu dosyaya bağlı olarak şantajlardan, şu an 9 kişi tutuklanmıştır. Bu tutuklamalarda 1 ay önce yapılan operasyonda 4 kişi şantajdan 1 kişi ise şantajı azmettiren olaraktan tutuklanmıştır. Azmettiren kişi de cinsel saldırının başında da olan şüpheli B.Y.'dir. Bu kişi hem cinsel saldırıyı gerçekleştirmiş, bunu kamera kaydını aldırmış ve bu kamera kaydını da 10 yıldan beri kullanmaktadır. Şantajdan tutuklanan şahıslar zaten ifadelerinde videoyu kimden aldıklarını, şantajı ne için yapacaklarını ve şantaj yoluyla aldıkları parayı kiminle paylaşacaklarını bunların tümünde şüpheli B.Y.'nin ismini vererek ifade etmişlerdir. Savcılık eninde sonunda suçlulara ulaşacaktır. Şüpheliler suçlarını kabul ederek, bir an önce savcılığa gelip, yardımcı olmaya çalışırlarsa en azından bu videoları kimden aldıklarını açıklarlarsa hem kendileri için cezada indirim sebebi olur hem de asıl suçluların cezalarını çekmeleri için faydalarına olmuş olur" şeklinde konuştu.