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17 yaşındaki liseli genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

'da 17 yaşındaki liseli 'dan 5 gündür haber alınamıyor. Evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan İclal'in bir an önce bulunması isteniyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.3.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 16:00 ABONE OL
17 yaşındaki liseli genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

17 yaşındaki İclal'den 5 gündür haber alınamıyor. Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki İclal Gül Uysal'dan, 3 Mart Salı gününden bu yana haber alınamıyor.

ACILI BABANIN SÖZLERİ

Isparta Zafer Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan İclal Gül Uysal, Salı günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Baba Dündar Uysal, emniyete kayıp başvurusunda bulunduklarını belirterek kızının biran önce bulunmasını istedi. Uysal, "Geçtiğimiz Salı gününden bu yana kızım kayıp. Evden ayrıldı bir daha haber alamadık. Kızımın yerini bilenlerin polise bildirmelerini istiyorum" dedi.

Şubat ayında Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden eğitim gören Tuana Y., Gülizar S. ve Buse A.'da otostop yaparak Isparta'dan İzmir'e gitmiş ve polis tarafından bulunarak ailelerine teslim edilmişlerdi.

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17 yaşındaki liseli genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor
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