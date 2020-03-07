MHP'li vekilden zehir zemberek sözler: CHP küresel çeteler başta olmak üzere hainler tarafından ele geçirildi

"CHP KÜRESEL ÇETELER BAŞTA OLMAK ÜZERE HAİNLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİR"

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun zamandır grup toplantılarında kullandığı üslup ve ifadeler yakışıksızdır. Bu dil şu anda kendi ekip arkadaşlarına da sirayet etmiş durumdadır. Kesinlikle kabul etmeyeceğimizi her koşulda ifade ediyoruz ve bir milletvekili olarak genel kurula geldiğinde Engin Özkoç'un, Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaretleri en ağır şekilde cezalandırıp, genel kuruldan dokunulmazlığının kaldırılması üzerine oy vereceğimi şimdiden söylemek istiyorum. Aynı zamanda asker ailelerini endişe içerisinde bırakacak paylaşımlar yaparak bu yönde bir yol izliyor. Bu bizim için kabul edilemez bir durumdur." şeklinde konuştu.







MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: "Uzun zamandan beri CHP küresel çeteler başta olmak üzere hainler tarafından ele geçirildiğini biz defaatle vurguladık. CHP'nin bütün operasyonlarla ilgili yaptığı eleştiriler artık bir devlet düşmanlığı boyutuna geldi. Bu siyasi eleştirileri geçip askerimizi karalama niteliğine gelecek açıklamalarda bulundular. Burada Türk milletini kışkırtmak ve insanları farklı şekilde galeyana getirmek suretiyle devlet büyüklerimize karşı düşman haline getirmeye çalışmanın tam karşılıkları vardır. Bunun hangi taktik olduğunu ben Türk milletinin verasetine ve vicdanına bırakıyorum. Engin Özkoç meselesi "TBMM'de kasıtlı ve kışkırtma amaçlı yapılmıştır. Bununla ilgili gereken yapılacaktır ve bizlerde üzerimize düşeni mutlaka gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

CHP’nin siyasete karıştırdığı hakaretleri milletvekilleri A Haber’de yorumladı | Video