Alp isminin anlamı, anne ve baba olacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni doğacak bebeklerine isim koyma konusunda kararsız kalan ebeveynler koyacakları isimlerin Kuran-ı Kerim'de geçmesi, tarihte önemli bir kişiyi temsil etmesi veya anlamının güzel olması kriterlerini oldukça önem veriyor. Alp ismini taşıyan kişilerde liderlik vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Peki Alp isminin anlamı nedir? Alp ne demek?

ALP İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ülkemizde kullanılan yaygın isimlerin başında Alp ismi geliyor. Erkek çocuklara verilen bu isim eski ve yeni birçok Türk lehçelerinde "kahraman, cesur, yiğit, zorlu" anlamında kullanılan bir kelimedir. Kökeni Türkçe olan Alp ismi'nin harf sayısı 3'tür. İsmin renk sembolü mavidir. Eski Türklerde kullanılan bir unvandır. Günümüzde de sıklıkla kullanılan Alp ismine sahip kişiler atılgan, sanatsal yeteneğe sahip ve kendinden emindir. Alp, erkek çocuklarda yalın halde bir isim olarak kullanılabildiği gibi farklı sözcüklerle birleşerek de kullanılabilmektedir.

ALP İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli Alp ismi Kuran-ı Kerim'de geçmiyor.