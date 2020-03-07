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'nda kadına kapkaç dehşeti kamerada

'nda yaşanan bir kapkaç olayı kameralara yansıdı. Beyoğlu'nda kadının çantasını kapkaç yapan şüpheli yakalandı. Kapkaç anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyen polisler şüphelileri tespit etti. Kısa süre gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.3.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 16:50 ABONE OL
Beyoğlu'nda Ugandalı kadına kapkaç dehşeti kamerada

Beyoğlu'nda Ugandalı Juliet N.'ye ait 100 Dolar, 500 TL para, pasaport ve kişisel eşyalarının bulunduğu çanta, Suriye uyruklu Mahmut E.'ye ait cep telefonu ile Eda. K.'ya ait cep telefonunun kapkaç yapılmasının ardından harekete geçen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis mağdurların da ifadelerine başvurarak, şüphelileri tespit etti.

Beyoğlu'nda Ugandalı kadına kapkaç dehşeti kamerada | Video

KAPKAÇÇI ŞAHIS KISA SÜREDE YAKALANDI

Adem B. (21) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında; "Kasten Yaralama", "Uyuşturucu Ticareti", "Evden Hırsızlık", "Suç Eşyası Almak Kabul Etmek" suçlarından kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Adem B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin Ugandalı kadının çantasını çaldığı anlar kameralara yansıdı.

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Beyoğlu'nda Ugandalı kadına kapkaç dehşeti kamerada
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