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anlamı, önemi ve hikayesi! 8 Mart Dünya nasıl ortaya çıktı?

Her yıl olduğu gibi 8 Mart anlamı ve önemi merak ediliyor. Mart ayına girmemizle birlikte özel olarak heyecanı ülkenin dört bir yanından hissedilecek. Bugünün anlam ve önemini merak edenler ise ‘’ nasıl ortaya çıktı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Tüm dünyada kadın haklarının özellikle gündemde olduğu ve hatırlandığı özel bir gün olan 8 Mart’ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanmakta ve kadın haklarına dikkat çekilir. Birleşmiş Milletler Örgütünün 16 Aralık 1977 tarihinde ilan ettiği 8 Mart Dünya Kadınlar günü ülkemizde 1921 yılında kutlanmaya başlamıştır. Peki , önemi ve hikayesi nedir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Giriş Tarihi: 7.3.2020 15:08 ABONE OL
Dünya Kadınlar Günü anlamı, önemi ve hikayesi! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

8 Mart tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Eşine, sevgilisine ve annesine bugüne özel hediyeler alıp mesajlar atmak isteyen vatandaşlar Dünya anlamı, önemi ve hikayesini araştırmaya başlayacak. Bugün neredeyse tüm dünyada ses getiren eylemlere sahne olan 8 Mart'ın başlangıcı 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, daha iyi şartlarda çalışmak için grev yapmasıyla başladığı kabul edilir. Türkiye'de ise, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 1921 yılında ilk defa Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Peki 8 Mart ve önemi nedir? nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar…

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı. Haberimizde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Sorusunun yanıtına ve Dünya Kadınlar Günü anlamı, önemine erişebilirsiniz.

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Dünya Kadınlar Günü anlamı, önemi ve hikayesi! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?
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