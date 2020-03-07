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’da bir Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle öldü

Giriş Tarihi: 7.3.2020 ABONE OL
Fransa’da bir Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle öldü
Fransa'nın Soissons kentinde yaşayan Mersinli Türk vatandaşı 64 yaşındaki Halil Bıçkı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk olan Bıçkı'nın cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu bildirildi. Yaptığı hayır işleriyle bilinen Bıçkı'nın, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde hastane ve okul yapımlarında yardımcı olduğu belirtildi. Vasiyetinde Mut ilçesine gömülmek istediği öğrenilen Bıçkı'nın defin işlemleri için Türkiye'ye gönderilmesine salgın hastalık tehlikesiyle izin verilmezken, defin işlemlerinin Soissons kentinde yapılacağı kaydedildi.
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Fransa’da bir Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle öldü
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