SON DAKİKA: Fransa’da yaşayan Türk vatandaşı Halil B. koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti!

Koronavirüs kâbusu dünya üzerinde etkilerini göstermeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde bir balık pazarında ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde global bir sağlık problemine dönüşen koronavirüs nedeniyle şuana kadar 3 binin üzerinde insan hayatını kaybederken, enfekte sayısının 100 bini aştığı belirtildi. Anadolu Ajansı tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin arasında bulunan Halil B. cumartesi günü üst solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

FRANSA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞI KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti.