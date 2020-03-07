Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Fransa’da yaşayan Türk vatandaşı Halil B. koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti!

SON DAKİKA: ’da yaşayan Türk vatandaşı Halil B. koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti!

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. AA tarafından geçilen bilgiye göre, ’nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B.‘nin yeni tip koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Fransa’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının 423’e ulaştığı bildirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.3.2020 07:20 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 07:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Fransa’da yaşayan Türk vatandaşı Halil B. koronavirüsü Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti!

kâbusu dünya üzerinde etkilerini göstermeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde bir balık pazarında ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde global bir sağlık problemine dönüşen koronavirüs nedeniyle şuana kadar 3 binin üzerinde insan hayatını kaybederken, enfekte sayısının 100 bini aştığı belirtildi. Anadolu Ajansı tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, 'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin arasında bulunan Halil B. cumartesi günü üst solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

FRANSA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞI KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Fransa’da yaşayan Türk vatandaşı Halil B. koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA