Hastane odasında dehşet

Hatay'da yaşayan ve psikiyatrik sorunlar yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Güner (57), 24 Şubat günü, ailesi tarafından Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak Güner hastanedeki 6'ncı gününde, aynı odada yatan N.K. adlı şizofreni hastası kadının saldırısına uğradı. İddiaya göre N.K., verilen ilaçlar nedeniyle uyku halinde olan Güner'in 2 gözünü, parmağıyla çıkardı. Güner'in çığlıkları üzerine odaya giren hastane personeli, N.K.'yi etkisiz hale getirdi. İki gözünü de kaybeden Sultan Güner ise, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı öğrenen ve Hatay'dan Adana'ya gelen aile, hastane yönetiminden şikâyetçi oldu.



SORUŞTURMA AÇILDI

Sultan Güner'in oğlu Bünyamin Güner (38), "Adana'ya geldiğimizde annemizin iki gözünü bantlanmış olarak görünce kendimizi kaybettik. Annemi nasıl koruyamadılar? Tedavi olması için getirdik, iki gözü kör olmuş şekilde aldık. Sorumlular cezasını çeksinler" dedi. Adana Valiliği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını, başhekim, başhekim yardımcısı, doktor ve hemşirelerin de aralarında olduğu 8 kişinin açığa alındığını açıkladı.

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