Hatalı tedaviden ölüme 1.7 milyon lira tazminat

BUGÜN NELER OLDU

Romanya'da yaşayan iş adamı Mehmet Özge ile eşi Georgiana Özge, geçen yıl hayatını kaybeden oğulları Osman Mehmet Özge'ye (15) hatalı tedavi uygulandığı iddiasıyla Prof. Dr. Alaattin Ç. ile özel hastaneye 1 milyon 706 bin liralık tazminat davası açtı. Karnında bulunan tümör nedeniyle tam 7 ameliyat geçiren oğulları ile kendilerine gerekli açıklamanın yapılmadığını iddia eden aile, "Oğlumuzun tedavisinde geç kalındı, gerekli özen gösterilmedi, tümör parsel olarak çıkarıldı, kalp damar cerrahisinden yardım alınmadı, ameliyat konusunda hasta ve aile aydınlatılmadı" dedi.