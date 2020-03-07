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'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kimdir? ?

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan corona virüs salgınından ölenlerin sayısıda giderek artıyor. Bugün gelen son dakika bilgilerine göre 'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, İran Rehber kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 7.3.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 12:10 ABONE OL
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Rehber kimdir? Fatma Rehber kaç yaşında?

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Rehber gündemde araştırılan isimler arasında yer aldı. 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle komaya girmişti. Rehber'in geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşmıştı. Milletvekilinin ölüm haberi az önce geldi. Peki İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Rehber kimdir? Fatma Rehber kaç yaşında?

İşte detaylar...

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İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Rehber kimdir? Fatma Rehber kaç yaşında?
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