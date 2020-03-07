Koronavirüs Vatikan’a da sıçradı

atikan'da

ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği duyuruldu. Vatikan'dan yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerindeki bir hastanın koronavirüse yönelik test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, ilk koronavirüs vakasının ardından kliniklerdeki hizmetlerin dezenfekte çalışmaları nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Bruni, Vatikan'ın İtalyan sağlık yetkililerini bilgilendirdiğini kaydetti. İtalya'nın başkenti Roma sınırları içindeki Vatikan'da, Papa Francis'e koronavirüs şüphesiyle yapılan testin sonucu negatif çıkmıştı.ASIAN Development Bank tarafından yapılan öngörüye göre koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomide kayıp 347 milyar dolar olacak. Virüs bugüne kadar Avrupa ülkelerinde ise 164 can aldı.ABD Başkanı Donald Trump, salgın ile mücadele için 8.3 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını onayladı.Fransa'nın Strazburg kentinde 9-12 Mart'ta yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs nedeniyle istisnai olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken toplam vaka sayısı 423'e ulaştı.İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 197 oldu.İspanya'da Kovid- 19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti. 116 vakanın yaşandığı ülkede 70 yaşındaki hasta, koronavirüs nedeniyle öldü.Hollanda'da da virüs nedeniyle ilk ölüm yaşandı. Hollanda Sağlık Bakanlığı, Rotterdam kentindeki Ikazia Hastanesi'nde karantinadaki 86 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiğini belirtti.Sırbistan, Slovakya, Togo ve Kamerun'da da ilk koronavirüs vakaları görüldü.Çin'den sonra en çok ölümlerin yaşandığı İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e çıktı. Brescia kentinde bir yenidoğan bebekte yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.Irak'ta koronavirüs kaynaklı 4'üncü ölüm gerçekleşti.Güney Amerika ülkesi Peru'da da bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye, Lübnan'da 22'ye, Filistin'de de 16'ya yükseldi.Dünya Sağlık Örgütü tüm ülkeleri her vakayı bulmaya, test etmeye, izole etmeye tedavi etmeye çağırdı.