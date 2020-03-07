2020 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile 2020 Ramazan tarihi!

Her yıl farklı tarihlere denk gelen ve Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile duyurulan 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu vatandaşların son günlerde gündeminde yer alıyor. Yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak bilinen bu mübarek tarihlerde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirerek iman ediyor. Diyanet tarafından yayınlanan takvimde ilk orucun 24 Nisan 2020 tarihinde tutulacağı açıklanırken bu haberimizi sizler için hazırladık. Peki, 2020 Ramazan başlangıç tarihi ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? İşte ilk oruç ne zaman tutulacak sorusu ile ilgili tüm detaylar…

RAMAZAN 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimde 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Aynı zamanda Ramazan ayının 23 Mayıs tarihinde sona ereceği biliniyor.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

RAMAZAN AYI ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.



Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.