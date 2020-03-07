SABAH muhabirine foto röportaj ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları 2020 ödülleri açıklandı. SABAH muhabiri Uğur Yıldırım, Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan insanlık dramı ile ilgili çektiği fotoğraflarla Yılın Foto Röportaj dalında ikincilik ödülüne layık görüldü. Depo Photos Ajansı foto muhabiri Savaş Onur Şen ise, "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülünü aldı. Fotoğraf ödüllerinin belirlendiği yarışmada 6 bine yakın fotoğraf arasından 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisine ödül verildi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, "Yalnızca fotoğraf seçmiyoruz. Seçilen fotoğraflarla mesajlar veriyoruz. Çevre ve mültecilik konularında verdiğimiz ödüllerle bu alanlarda farkındalığa katkı sunuyoruz" diye konuştu. Toplam ödülü 45 bin lira olan yarışmanın ödülleri, haziran ayında sahiplerini bulacak. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği yarışmanın 35. yıl dönümü nedeniyle tören 100. yıl etkinlikleri kapsamında TBMM'de yapılacak.