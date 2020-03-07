Sevgilisini vurup yaşamına son verdi

Kızı 'kadına şiddet' kurbanı olan baba, evlenme teklifini reddeden sevgilisini vurup intihar etti.Kayseri'de yaşayan Emekli Astsubay Kazım Şimşek (54), iddiaya göre merkez Melikgazi İlçesi'nde oturan sevgilisi Suna Ç.'nin (47) evine giderek evlenme teklifinde bulundu. Suna Ç.'nin teklifi reddetmesi üzerine sinir krizi geçiren Kazım Şimşek yanında bulunan beylik tabancasıyla Suna Ç.'ye ateş etti. Suna Ç., sol baldırına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Kazım Şimşek ise tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Suna Ç.'yi kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazım Şimşek'in cesedi ise otopsi için kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kızı Gülay Şimşek'i kadın cinayetine kurban veren Kazım Şimşek, kadın cinayetleri ile ilgili SABAH'a verdiği özel röportajında; "Kızımın ölümü bir gün haber olduktan sonra unutuldu. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ne olur kadına şiddeti ders konusu haline getirin. Çocuklar küçük yaşta eğitilsin ki en azından gelecek nesiller kurtulsun. Yeter artık bu kadın cinayetleri bitsin" demişti.

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