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Son dakika: 'da operasyonu! İki kişi gözaltında

Son dakika gelen bilgilere göre 'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.3.2020 10:57 ABONE OL
Son dakika: Bursa'da sahte içki operasyonu! İki kişi gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar Mahallesi'nde iki kişinin ürettikleri sahte içkiyi piyasaya sürecekleri istihbaratı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

EVDE YAKALANDILAR

Operasyonda şüpheliler N.K. ve S.A. kaldıkları evde yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada yabancı menşeili ve bandrollü 38 şişe içki, 23 litre sahte içki, yüzer litrelik 3 bidon, damıtma cihazı, 1000 litre fermente ve 100 litre damıtılmış alkol ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Bursa'da sahte içki operasyonu! İki kişi gözaltında
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