Son dakika haberi: ABD ordusu açıkladı! Corona virüsü aşısı ve tedavisi ilk aşama fareler üzerinde...

ABD Savunma Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından tüm dünya adeta bu habere kilitlendi. Birçok ülke corona virüsü tedavisi ve aşısı ile ilgili çalışmalar yürütürken Kara Kuvvetleri laborantlarının, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), sağlık endüstrisi ve akademiden birçok kuruluşla işbirliği yaparak geliştirilen aşının şuan için fareler üzerinde denenmeye başladığını bildirirken kısa zaman içerisinde de insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağını ifade etti. Bu gelişme sonrasında dünya gelen bu haber ile biraz olsun umutlanırken koronavirüsü ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. İşte gelen corona virüsü son dakika haberleri ile ilgili tüm detaylar…

CORONA VİRÜSÜ AŞISI İÇİN YENİ GELİŞME!

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada 97 bin 945 kişiye bulaştı, salgında şimdiye dek 3 bin 383 kişi hayatını kaybetti. Çin ve bölgeleri ile Tayvan'ın yanı sıra 84 ülkede görülen salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi koronavirüs salgınlarını geride bıraktı.

İşte koronavirüsü aşısı ve tedavisi ile ilgili gelen haberin diğer detayları…