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Son dakika haberi: ordusu açıkladı! Corona virüsü aşısı ve tedavisi ilk aşama fareler üzerinde...

Corona virüsü aşısı ve tedavisi ile ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması adeta tüm dünyayı bu habere kilitledi. İlk olarak 'de görülen ve sonrasında ise gelen son verilere göre 84 ülkede vakalara rastlanan bu salgın ile ilgili birçok ülke çalışmalar yürütürkten ABD koronavirüsü aşı çalışmaları sonuçlanmaya başladı. Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), sağlık endüstrisi ve akademiden birçok kuruluşla işbirliği yaparak bir aşı test çalışmasına başladıklarını ifade eden Kara Kuvvetleri Tıbbi Ar-Ge Komutanı Tuğgeneral Michael Talley, corona virüsü tedavisinde ilk aşamaya fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda başladıklarını da bildirdi. Binlerce insanın ölümüne neden olan bu hastalık dünyanın kırmızı alarma geçmesine neden olurken gelen son dakika haberi ile corona virüsü tedavisi ve aşısı için büyük bir adım olduğundan dünya bu habere kilitlenmiş durumda. İşte tüm detayar ve coronavirüsü aşısı son durumu…

Giriş Tarihi: 7.3.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 10:58 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD ordusu açıkladı! Corona virüsü aşısı ve tedavisi ilk aşama fareler üzerinde...

Savunma Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından tüm dünya adeta bu habere kilitlendi. Birçok ülke corona virüsü tedavisi ve aşısı ile ilgili çalışmalar yürütürken Kara Kuvvetleri laborantlarının, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), sağlık endüstrisi ve akademiden birçok kuruluşla işbirliği yaparak geliştirilen aşının şuan için fareler üzerinde denenmeye başladığını bildirirken kısa zaman içerisinde de insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağını ifade etti. Bu gelişme sonrasında dünya gelen bu haber ile biraz olsun umutlanırken koronavirüsü ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. İşte gelen corona virüsü son dakika haberleri ile ilgili tüm detaylar…

CORONA VİRÜSÜ AŞISI İÇİN YENİ GELİŞME!

'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada 97 bin 945 kişiye bulaştı, salgında şimdiye dek 3 bin 383 kişi hayatını kaybetti. Çin ve bölgeleri ile Tayvan'ın yanı sıra 84 ülkede görülen salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi koronavirüs salgınlarını geride bıraktı.

İşte koronavirüsü aşısı ve tedavisi ile ilgili gelen haberin diğer detayları…

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Son dakika haberi: ABD ordusu açıkladı! Corona virüsü aşısı ve tedavisi ilk aşama fareler üzerinde...
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