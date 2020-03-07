SON DAKİKA: Kayseri’de korkunç olay! Önce kız arkadaşını sonra kendini vurdu

Kayseri'den gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi mahallesinde meydana gelen olayda Kazım Ş. (54) ve kız arkadaşı S.Ç. (47) arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile birlikte cinnet geçiren Kazım Ş. Önce kız arkadaşını sonra kendini cebinde taşıdığı silahla vurdu. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

KAYSERİ'DE KORKUNÇ OLAY!

Kayseri'de bir şahıs, önce tartıştığı kız arkadaşını sonra da kendini belinde taşıdığı silahla vurdu.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;