Tahran’ın yüzde 40’ına bulaşacak

İran Ulusal Grip Komitesi Üyesi Mesud Merdani, yeni tip koronavirüsün başkent Tahran'da yaşayanların yüzde 40'ına bulaşabileceğini söyledi.

Merdani, hükümetin resmi yayın organı İran Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, salgının hızla yayıldığını belirterek, "Kovid-19 tespit edilen bir kişi virüsü aynı anda 4 kişiye daha bulaştırabiliyor. 20 Mart'a kadar Tahran halkının yüzde 30 ila 40'ının koronavirüse yakalanacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan İran'ın tatil bölgelerinden Mazenderan ve Gilan eyaletleriyse, Kovid-19 tedbirleri kapsamında girişlere kapatıldı. Ülkede dün 17 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam ölü sayısı 124'e yükseldi. Vaka sayısı ise 4 bin 747. Salgın sebebiyle, bu hafta hiçbir eyalet merkezinde cuma namazı kılınmayacak.

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İran'ın Eski Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam'ın (67), Kovid- 19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ülkede şok etkisi yarattı. Milletvekilliği, Şam Büyükelçiliği, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı görevlerinde bulunan Şeyhulislam, 4 Kasım 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinde de aktif rol oynayan isimlerdendi. İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in, virüs nedeniyle komaya girdiği belirtildi. Rehber'in sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Kum kentindeki karantina merkezlerinden Kamkar-Arabniya Hastanesi'nin başhekimi Cevad Hudadadi de virüse yakalandı.