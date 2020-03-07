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İstanbul'da bir kadın, üç bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay, önceki gün meydana geldi. Pınar Baykan (32) isimli kadın, Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak üzerinde bulunan adresinde cinayete kurban gitti. İddialara göre olay, Baykan'ın sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan eşinin Baykan'a ulaşamaması üzerine ortaya çıktı. Baykan'ın eşi yakınlarından eve bakmalarını istedi. Cinayetin ortaya çıkmasıyla birlikte olayla ilgili soruşturma açıldı ve inceleme başlatıldı. İlk incelemelerde; Baykan'ın karnında ve göğsünde üç bıçak darbesi tespit edildi.Genç kadının cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Genç kadını öldüren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.