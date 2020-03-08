Bakan Berat Albayrak, Twitter'dan söz verdiği takipçisine kahve ısmarladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir Twitter kullanıcısının 'Bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım' sözlerine Twitter hesabından yanıt vermiş ve kahve ısmarlamak istediğini söylemişti.

Kısa bir süre önce, 'Hilal Koskli' adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımında, 'Bugün Çengelköy'de gezerken bir Bakan ve bir de Cumhurbaşkanı kızı gördüm sanki :)) Valla bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım :))' sözlerine Albayrak Twitter hesabından karşılık verdi.

Albayrak paylaşımında, 'Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel'de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar' ifadelerini kullandı.

İşte o ifadelerin üzerinden çok geçmeden, Bakan Albayrak eşi Esra Albayrak ile birlikte o aileye Çengelköy'de kahve ısmarladı.

Kahvelerin ardından yeni bir paylaşım yapan Hilal, bu kez "Sayın Bakanımız Berat Albayrak ve Esra abla söz verdiği gibi kahve ısmarladı. Sohbet ederken bir Bakan ve Cumhurbaşkanı kızı ile oturuyor gibi değil de sanki akrabalarımla oturuyor gibi hissettim. O kadar samimi ve içtendiler. Her şey için çok teşekkür ederim. Evimize kuymak yemeye de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

O paylaşımın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hilal'in tweetine "Rica ederiz. Bizim için çok güzel bir sohbet oldu. Biz sizleri tanımaktan çok mutlu olduk, çok keyif aldık. Çok teşekkürler" diye yazdı.