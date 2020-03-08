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Son dakika haberi: 'da akıllara durgunluk veren olay! 'Koronavirüs kaptım' deyip ortalığı birbirine kattı...

’da 2 gün önce yaşanan son dakika olayı herkesi şoke etti. Koronavirüs kaptığını söyleyen 68 yaşındaki E.O., hastanede ortalığı birbirine kattı. Paniğe neden olan iddia üzerine E.O’ya bir takım testler yapıldı. Koronavirüs hastalığına dair hiçbir sonuç bulunmayan şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı öğrenildi. Son dakika bilgisine göre bu kişinin bir önceki gün de 'koronavirüs kaptım' şikayetiyle başka bir hastaneye gittiği belirlendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.3.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 10:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! 'Koronavirüs kaptım' deyip ortalığı birbirine kattı...

Akıl alır gibi değil… Hiçbir hastalık belirtisi olmayan 68 yaşındaki adam, iki gün üst üste farklı hastanelere gidip 'koronovirüs kaptım' diyerek ortalığı birbirine kattı. Şoke eden olayda şahsın akli dengesinin bozuk olduğu öğrenildi… İşte habere ilişkin son dakika detayları...

SON DAKİKA: AKIL HASTASI ÇIKTI...

Bursa'da gittiği hastanede koronavirüs kaptığını iddia eden E.O. (68), tedirginliğe neden oldu. Hastanede önlem alınırken, E.O.'nun yapılan testlerinde hastalıkla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.O.'nun olaydan bir gün önce de aynı şikayetle başka bir hastaneye gittiği ortaya çıktı.

HASTANEYE POLİS ÇAĞIRDILAR

Mudanya'da yaşayan E.O., 2 gün önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurup, İtalya'dan geldiğini ve koronavirüs kaptığını söyledi. Bunun üzerine E.O. için önlem alındı. Tedbir amacıyla hastaneye hasta kabul edilmedi. Hastanede bulunan hasta ve yakınlarına da maske dağıtıldı. E.O.'nun yapılan testlerinde hastalığa dair bir hastalığa dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. E.O., iddiasında ısrar edince, hastaneye polis çağırıldı. Bunun üzerine E.O. hastaneden çıkıp uzaklaştı.

ÖNCEKİ GÜN DE ŞEHİR HASTANESİ'NE DE GİTMİŞ

Gelen polis ekipleri, E.O.'nun kaçtığını belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, E.O.'nun olaydan bir gün önce de yine aynı şikayetle Bursa Şehir Hastanesi'ne gittiğini, burada da önlem alındığını, yapılan test sonuçlarının da temiz çıktığı belirlendi. E.O., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gece evinde gözaltına aldı.

Ailesi ile görüşen ekipler, iş adamı olan E.O.'nun iflas edince akli dengesinin bozulduğunu, İtalya'ya ise gitmediğini öğrendi.
Sağlık raporu için hastaneye götürülen E.O., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Hastaneye neden gittiniz?' sorusuna 'Şüphelendiğim için gittim' dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada E.O.'nun, hastaneye gelip, koronavirüs kaptığını söylemesi ve ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.O.'nun hastaneye gelerek şikayetini sağlık ekiplerine söylediği, personelin maske dağıtmaya başladığı ve karantina odasının hazırlandığı sırada E.O.'nun beklediği görüldü.

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Son dakika haberi: Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! 'Koronavirüs kaptım' deyip ortalığı birbirine kattı...
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