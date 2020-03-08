Dünya Kadınlar günü hikayesi, tarihçesi ve önemi nedir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl, ne zaman ortaya çıktı?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Eşine, sevgilisine ve annesine bugüne özel hediyeler alıp mesajlar atmak isteyen vatandaşlar Dünya Kadınlar Günü anlamı, önemi ve hikayesini araştırmaya başlayacak. Bugün neredeyse tüm dünyada ses getiren eylemlere sahne olan 8 Mart'ın başlangıcı 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, daha iyi şartlarda çalışmak için grev yapmasıyla başladığı kabul edilir. Türkiye'de ise, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 1921 yılında ilk defa Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anlamı ve önemi nedir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar…

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı. Haberimizde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Sorusunun yanıtına ve Dünya Kadınlar Günü anlamı, önemine erişebilirsiniz.