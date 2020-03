Dünyanın konuştuğu Türk Kadınları

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve L'Oreal iş birliğiyle yapılan 'Uluslararası Bilim Kadınları İçin' programı kapsamındaki ödülü, Türkiye üç yıldır üst üste alarak büyük bir başarıya imza attı. İşte o bilim kadınları:Kanser hücrelerindeki karmaşık etkileşim ağlarının sırrını çözen genç bilim kadını Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, 2019'da Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü'nü aldı. Doç. Dr. Tunçbağ, kansere doğru tanı koyma ve kişiye özel en uygun tedavi yöntemini belirleme yolunda büyük önem taşıyan projesiyle ödüle layık görüldü. Doç. Dr. Tunçbağ, bu ödülün üç yıldır Türk bilim kadınları tarafından alınmasını "Bu Türkiye'deki kadınların potansiyelini ve gücünü gösteriyor" diye tanımlıyor.2018 'Yüksek Yetenek Ödülü'nü Doç. Dr. Duygu Sağ aldı. Sağ, kanser immünoterapisi üzerine çalışması 275 proje arasından ödüle layık görüldü. Babasını, anneannesini ve teyzesini kanserden kaybeden Sağ, mesane kanseri başta olmak üzere kanser tedavisinde gerekli ilaçların keşfine ışık tutan çalışmalar yapıyor.2017 Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü sahibi Türkiye'den ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz olmuştu. Ödülü, uzay radyasyonu hakkındaki çalışmasıyla kazandı. Demirköz, "Türkiye'ye ilk kez böyle bir ödülü taşımaktan dolayı çok mutluyum" demişti.Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından düzenlenen 'Dünyanın en başarılı 20 genci' listesine 2019 yılında iki Türk bilim insanı da girdi. Onlar, Doç. Dr. Gözde Durmuş (33) ve gıda kimya mühendisi olan Duygu Yılmaz (31).Stanford Üniversitesi'nde erken teşhis teknolojisi üzerinde çalışan Durmuş, geliştirdiği manyetik mikroçip teknolojisiyle hasta hücrelerin manyetik özellikleri yoluyla tespit edilmesini amaçlıyor.Duygu Yılmaz'ın başarı öyküsü ise bir gün babasının midesine iyi geldiğini düşünerek zeytin çekirdeği yemesine tanık olmasıyla başlamış. Yılmaz, "Öğrenci evinde üç ortak bir laboratuvar kurduk. Biolive adlı araştırma-geliştirme markamız için her gün prototip çalışmaları yaptık. İlk zamanlarda kimse zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreteceğimize inanmadı. Ama yılmadan çalıştık" dedi. Bugüne kadar çok sayıda ödül alan Yılmaz, "JCI Ödülü'nün de sahibi.Canan Dağdeviren, ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi üyeliğine (Junior Fellow of Harvard) seçilen ilk Türk oldu. İcatlarıyla ABD'nin prestijli dergilerinden Forbes'un "30 Yaş Altı Bilim İnsanı" listesine girmeyi başaran Dağdeviren, bunun yanı sıra, MIT (Massachusetts Institute of Technology) yayını Technology Review'ın her yıl açıkladığı '35 yaş altı Mucitler Listesi'ne de adını yazdırmayı başardı. 28 yaşındayken dedesini kalp yetmezliğinden kaybeden ve kendisini bilime adayarak yaptığı icatlar ile dikkat çekiyor. Dağdeviren en son meme kanseri için de 'elektronik sütyen' geliştirdi. Dağdeviren, "Benim yaptığım projeler genelde aile fertlerim veya yakın arkadaşlarımın hastalıklarından esinlenerek yapılmış projelerdir" diyor.

