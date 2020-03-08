Gençlik hastalığı nedir? Fındık’ın ölüm sebebi olan köpeklerde gençlik hastalığı distemper belirtileri nelerdir?

Tokat'ın Turhal ilçesindeki köy okulunun maskotu olan ve sosyal medyada epey yankı uyandıran sevimli köpek Fındık yaşamını yitirdi. Bunun üzerine ölüm sebebini araştıranlar internet üzerinden gençlik hastalığı ile ilgili bilgileri ediniyorlar. Bulaşıcı olan ve dünyanın her yerinde görülen bu hastalık köpeklerde ölüme varana kadar sonuçlara yol açıyor. Kalabalık ve aşısız köpeklerin bir arada yaşadığı ortamlarda salgına neden olan diğer adıyla distemper olan köpeklerde gençlik hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Gençlik hastalığı belirtileri nelerdir?

KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI NEDİR?

Ülkemizde köpek gençlik hastalığı olarak bilinen hastalığa canine distemper isimli bir virüs sebep oluyor. Morbillivirus virüs sınıfından bir virüs olan canine distemper insanlarda görülen kabakulak hastalığına neden olan virüsün de akrabasıdır. Distemper köpeklerin yanı sıra nadir de olsa yaban gelinciği, çakal, kokarca, tilki, kurt ve rakun gibi yabani hayvanları da etkileyebilir, gelincik bu virüsün taşıyıcısıdır.

CANİNE DİSTEMPER NASIL BULAŞIR?

Canine distemper virüsü çok kolay bulaşan bir virüstür, bu da bu virüsü daha tehlikeli kılar. Virüs hapşırma, taze idrar, kan, tükürük yoluyla bulaşabilir. Mama ve su kaplarının ortak kullanımı da hastalığın bulaşmasına neden olur. Genç, aşılanmamış yavru köpekler ve aşılanmamış yaşlı köpekler hastalığa karşı daha duyarlı olma eğilimindedir. Ayrıca hamile köpeklerde virüs varsa yavrularına da geçirebilirler.

KÖPEKLERDE DİSTEMPER BELİRTİLERİ

Köpeklerde distemper solunum yolu, omurilik, beyin, gastrointestinal sistem de dahil olmak üzere vücutta birçok farklı semptoma sebep olur. Semptomlar değişebilir, ayrıca hastalığın seyri de hafiften ölümcül hastalığa kadar uzanabilir. Köpeklerde gençlik hastalığı belirtileri şunlardır:

Ateş

Göz ve burun akıntısı

İştahsızlık

İshal

Kusma

Öksürük

Nefes darlığı

Pati yastıkları ile burnun sertleşmesi

Gözün çeşitli bölümlerinde iltihap

İkincil bakteriyel enfeksiyonlar

Distemper hastalığının nörolojik semptomları da vardır, bu semptomlar bazen hiç gelişmeyebilir, bazen çok şiddetli olabilir hatta bazen hastalıktan sonra dahi ortaya çıkabilir. Köpeklerde gençlik hastalığının nörolojik semptomları şunlardır:

Kas seğirmesi

Felç

Nöbetler

Hareketlerde koordinasyon kaybı

Bağışıklık sistemi zayıf olan köpekler enfekte olduktan 2-5 hafta sonra hayatlarını kaybedebilir.

KÖPEKLERDE GENÇLİK HASTALIĞI TEDAVİSİ

Bu ölümcül hastalığın ne yazık ki spesifik bir tedavisi bulunmuyor, yani kesin bir tedavisi yok. Köpeklerde gençlik hastalığı tedavisi hastalık nedeniyle ortaya çıkan ikincil enfeksiyonları tedavi etmek şeklinde uygulanıyor. Ayrıca ishal ve kusma nedeniyle ortaya çıkan sıvı kaybının giderilmeye çalışılması, burnun sürekli temizlenmesi de tedavinin parçasıdır. Elbette hekim elinden geleni yapsa dahi köpek kurtulamayabilir, köpeklerde distemper tedavisi yerine hastalığın önlenmesine odaklanmak hem hayatını köpeklerle paylaşan bizler hem de köpek dostlarımız için çok daha doğrudur.

KÖPEKLERDE GENÇLİK HASTALIĞI NASIL ÖNLENİR?

Evet, köpeklerde distemper hastalığı için kesin bir tedavi yolu yok ancak bu hastalığın aşısı var. Yavru köpekler 6 haftalık yani 45 günlük olduklarında distemper ve parvo virüslerine karşı puppy dp aşısı yaptırmak gerekir. Bu köpeklerin gençlik hastalığına karşı ilk aşısıdır, yavru 60 günlük yani iki aylık olduğundaysa ilk karma aşısı yapılır, bu aşıda da yine distemper aşısı vardır. Karma aşıyı her yıl tekrarlamak önemlidir, böylece köpeği yaşam boyu distemper virüsünden korumak mümkündür.