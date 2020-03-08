İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden milletvekili Fatma Rehber kimdir? Fatma Rehber kaç yaşında?

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Rehber gündemde araştırılan isimler arasında yer aldı. 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle komaya girmişti. Rehber'in geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşmıştı. Milletvekilinin ölüm haberi az önce geldi. Peki İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Rehber kimdir? Fatma Rehber kaç yaşında?
İşte detaylar...