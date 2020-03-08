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haberi: ’daki Koronavirüsü'nden kaçtı, trafik magandasına yakalandı

haberi: ’daki Gastronomi Bilimleri Üniversitesi’nde öğrencisi Arda İpek, ülkedeki Koranavirüs salgınından kaçarak geçtiğimiz hafta İstanbul’daki ailesinin yanına geldi. İstanbul Etiler’deki evinin önünde ters yönden gelen bir trafik magandası tarafından bıçaklanan İpek, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Şüpheli Mutlu C. Y. ise Emniyet tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.3.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 14:49 ABONE OL
Son dakika haberi: İtalya’daki Koronavirüsü'nden kaçtı, trafik magandasına yakalandı

Son dakika haberi... Arda İpek (22), İstanbul Etiler Birlik Sokak'taki Özel St Pulcherie Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite eğitimi için İtalya'daki Gastronomi Bilimleri Üniversitesi'nde University of Gastronomic Sciences) eğitime başladı.

İTALYA'DAKİ VİRÜSTEN KAÇTI, MAGANDA KURBANI OLDU

İpek, İtalya'da baş gösteren Korana virüs salgınından dolayı geçtiğimiz hafta İstanbul'a ailesinin yanına geldi. Korona virüsten kaçan üniversite öğrencisi İpek, Etiler'deki evinin önünde ters yönde gelen 34 HA 3824 plakalı otomobilin sürücüsü Mutlu C. Y. ile karşı karşıya geldi. Trafik magandası tarafından yol ortasında bıçaklanan İpek, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

ADLİYE'DE SORGUDA

İpek'i bıçaklayan şüpheli Mutlu C. Y. Emniyet mensupları tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Mutlu C. Y. İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından sorgulanıyor.

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