Kore’den Erzurum’a uzanan bir aşk öyküsü

ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ

Japonya'da Hoca Ahmet Vahap'ın kızı Süreyya Yazıcıoğlu, Tokyo'da başlayan, Kore Savaşı ile birlikte 1950'li yıllarda İstanbul'da farklı hal alarak filmlere konu olacak hayat hikayesini anlattı. 1950'lerin başında Kore Harbi'nde tanıştığı Türk Subayı Aydın Yazıcıoğlu ile hayatının değiştiğini belirten Yazıcıoğlu "Gazeteleri her gün yaralılara getiriyordum. Eşim beni orada görmüş. Evlendik, İstanbul'a geldi" dedi. Eşinin askeri doktor olması nedeniyle 1953 yılında Erzurum Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi'ne tayinlerinin çıktığını anlatan Yazıcıoğlu, "Subay ailelerinden oluşan bir grubumuz vardı. Hafta sonları Dumlu, Oltu, Hasankale, Aşkale ilçelerine piknik veya ev gezmelerine giderdik. Ilıca Şeker Fabrikası'nda vizyondaki filmleri izlerdik" diye konuştu. DHA