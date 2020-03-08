Meteoroloji'den önümüzdeki hafta İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Tarih verildi, yağış çok kuvvetli olacak

Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Mart ayı ile beraber ilkbahar sıcaklıkları yurt genelinde etkisini göstermeye başlarken buna kısa bir ara verilecek. Meteoroloji, önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu ve İstanbul ile birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Hafta içine dikkat çeken MGM, kuvvetli sağanak yağışlar için gün de verdi. Kurum ayrıca, vatandaşların tedbirli olmasını da istedi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.