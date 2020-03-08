Öğrencilerin maskotu Fındık köpek kurtarılamadı! Fındık köpek ile ilgili son dakika haberi duyanları üzdü

Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin adeta maskotu haline gelen Fındık köpek, hayatını kaybetti. Okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle herkesin sempatisini kazanan Fındık köpek, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı gençlik hastalığı sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Yavru köpek, bu ölümcül hastalığa yenik düştü. Tedavi süreci Ankara'da sürdürülen Fındık, engelli köpeklerin de rehabilite edildiği bir klinikte karantinada tutuluyordu. İşte Fındık köpek son dakika haberi ve detayları…

FINDIK KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞINA YENİK DÜŞTÜ

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyündeki Şehit Haluk Yılmaz İlkokulunun maskotu haline gelen "Fındık" isimli köpek, yakalandığı gençlik hastalığı nedeniyle öldü.

Veteriner Tekniker Yağmur Denli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fındık'ın gençlik hastalığına daha fazla dayanamadığını belirtti.

Ankara'da 3 hafta süren mücadeleyi kaybettiklerini ifade eden Denli, "Elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün müdahalelere rağmen Fındık'ı kurtaramadık. Bu süreçte bizimle emek ve yürek birliği yapan binlerce kişiye teşekkür ederiz." dedi.

Okulda öğrencilerle çekilmiş önlüklü görüntüleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan Fındık gençlik hastalığına yakalanmış, tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirilmiş ve engelli köpeklerin de rehabilite edildiği bir klinikte karantinada tutularak tedavisine başlanmıştı.