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isminin anlamı nedir? ?

Anne ve baba adayları çocuklarına isim ararken belli şartları taşımasını istiyor. Bebekleri için seçtikleri isimlerin anlamını merak edenler internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Arapça kökenli olan bir isim olan ismi de merak edilen isimler arasında yerini aldı. Buna göre; kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan nedir? ?

Giriş Tarihi: 8.3.2020 16:05 ABONE OL
Rabia isminin anlamı nedir? Rabia ne demek?

Günümüzde pek çok ismin anlamı merak ediliyor. Özellikle anne ve baba adaylarının araştırdıkları bu konu internet üzerinden fazlaca bakılıyor. Çocuklarına en güzel ve en özel ismi bulmak için araştırma yapanlar özellikle seçtikleri ismin belli şartları sağlamasını da istiyor. Kız çocukları için sıkça kullanılan isimlerden biri de Rabia olmaktadır. Arapça kökenli bir isim olan ve Türkiye'de oldukça fazla kullanılan Rabia isminin anlamı nedir? Rabia ne demektir?

RABİA İSMİNİN ANLAMI

Rabia isminin birden fazla anlamı bulunur. Salisenin 60'da 1'i demektir. Dördüncü anlamına gelir. Öte yandan Tazminat döneminde sonra memurluk görevindeki bir rütbenin de adı olarak biliniyor. Son olarak bilinen anlamı ise ünlü bir kadın mutasavvuf anlamında kullanılır.

Bu ismi taşıyan kişiler genellikle kırılgan yapıya sahip olup aynı zamanda sezgileri de kuvvetlidir. Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptirler.

RABİA İSMİ KURAN'I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Rabia ismi Kuran'da geçen bir isim olarak bilinse de Kuran'da geçmemektedir.

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Rabia isminin anlamı nedir? Rabia ne demek?
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