1 yıl tedavi olursa affedilecek!

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz Ekim ayında skandal bir olay yaşandı. 36 yaşındaki S.K., evli ve bir çocuk babasıydı. Olay günü, aşırı şekilde alkol alan genç adam, aynı apartmanda ikamet eden Nil Bayındır'a ait bir kediyi kapının önünde gördü. Alkolün etkisiyle kediyi alıp evine götüren genç adam, eşinin kendisini video görüntüye almasını isteyerek, kedinin kulaklarını ve kuyruğunu kesti. Dehşete düşen eş, kediyi kurtarıp apartmana geri bıraktı. Kedi aldığı bıçak darbeleri sonrası sahibi Nil Bayındır'ın evine geri gitti. Genç kız, kediyi veterinere götürerek tedavi ettirdi. Ardından savcılığa başvuran Bayındır, komşusundan şikâyetçi oldu.

GENÇ KADINDAN ANLAMLI TEKLİF

Savcılık tarafından kediye zarar veren S.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, S.K.'nin eşinin ifadesine başvuruldu. İfadesinde eşinin alkollü olduğunu ve psikolojik destek görmesi gerektiğini belirtti. Eşinin ifadesi sonrası hastaneye sevk edilen genç adamın, vahşice bir ev hayvanına zarar verdiği, gerçekleştirdiği eylemin psikolojik bir rahatsızlığa bağlı olduğu rapor edildi.

1 YIL PSİKOLOJİK DESTEK ALACAK

Rapor sonrası Bayındır, savcılığa ilginç bir teklif sundu. Bayındır, S.K.'nin 1 yıl boyunca psikolojik destek görmesi karşılığında şikâyetinden vazgeçeceğini belirtti. Bayındır'ın teklifini kabul eden S.K., bir yıl boyunca tedavi olmayı kabul etti. Genç, bir yıl boyunca tedavi olacak, tedavi ardından kedinin sahibi şikâyetinden vazgeçecek.



