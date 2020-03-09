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14 ayrı eve girip hırsızlık yaptılar!

'da aylardır endişeye neden olan hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 gözaltı yaşandı. Konya'da girdikleri 14 evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:47 ABONE OL
14 ayrı eve girip hırsızlık yaptılar!

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesinde son iki ay içinde 14 ayrı evden hırsızlık olayı yaşanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen ve 8 suç kaydı bulunan R.B. (21) ile 10 suç kaydı bulunan H.Y'yi (36) yakaladı.

UYUŞTURUCU DA BULUNDU

Şüphelilerin, girdikleri evlerden ziynet eşyaları, para, cep telefonu, televizyon, sigara ve dizüstü bilgisayar çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerden H.Y'nin evinde 22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B. tutuklandı, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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14 ayrı eve girip hırsızlık yaptılar!
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