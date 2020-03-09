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40 koyun çalan Rus yakalandı

'de, bir şahsa ait ahırdan 40 adet koyunun çaldığı öne sürülen uyruklu şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Çalınan koyunlar ve 20 bin TL nakit para ise, ekiplerce sahibine teslim edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 17:31 ABONE OL
40 koyun çalan Rus hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay, Çifteler ilçesi Osmaniye Mahallesinde yaşandı. 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında M.İ.'ye ait ahırdan 40 adet küçükbaş hayvan çalındı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede teknik ve istihbari çalışmalara başladı. Yürütülen planlı çalışmalar sonucu, çalınan hayvanlardan 30 tanesi satıldığı kişiye ait ahırda tespit edildi.

Jandarma ekipleri, soruşturmanın devamında ise, olayın şüphelisi olarak belirlenen Rusya uyruklu O.G. isimli şahsı, saklandığı evde yakaladı. Burada yapılan aramalar sonucu, kalan 10 adet hayvanın satıldığı ve bu hayvanların satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL nakit para da ele geçirildi.
Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli O.G.'nin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, ekipler çalınan koyun ve nakit parayı sahibine teslim etti.

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40 koyun çalan Rus hırsız yakalandı
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