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'da şoke eden olay! bulunan gencin ailesi perişan oldu

'da halde bulunan gencin anne ve babası gözyaşları içinde olay yerine koşarak geldi. Acılı baba, oğlunun hayatı çok sevdiğini öldürülmüş olabileceğini söyledi.Polis ise olay yerinde şahsın nasıl öldüğünü bulmak için çalışma başlattı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 12:58 ABONE OL
Adana'da şoke eden olay! Ormanlık alanda asılı bulunan gencin ailesi perişan oldu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen olay tüyler ürperten cinsten. Gelen iddialara göre, ormanlık alanda hayvan otlatan bir kişi ağaçta asılı halde bir genç olduğunu görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Veli Toğuş isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olay yerinde şahsın nasıl öldüğünü bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken acı haberi duyan gencin annesi Sultan ve babası Mehmet Toğuş ise olay yerine koşarak geldi. Gözü yaşlı anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. İşte yaşanan tüm gelişmeler...

Baba ise koşarak oğlunun yanına kadar gelip "Benim oğlum kendini asmaz, o hayatı çok seviyordu. Onu öldürmüşlerdir" diye tepki gösterdi. Polis incelemeyi yaptıktan sonra cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana'da şoke eden olay! Ormanlık alanda asılı bulunan gencin ailesi perişan oldu
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