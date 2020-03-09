Adana'dan kan donduran son dakika haberi: Minibüs şoförü yolcuların arasında...

Türkiye, dün Adana'da yaşanan dehşet verici olayı konuşuyor. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bir minibüs sürücüsü yolcuları ile birlikte kırmızı ışıkta beklerken, bir yolcu belinden çıkardığı tabancası ile şoförün kafasına ateş etti. Ağır yaralanan minübüs şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adana'da yaşanan cinayet olayının haberi duyulması üzerine sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

İÇİNDE YOLCULAR VARKEN TEK EL ATEŞ ETMİŞ!

İşte, Adana'da dün yaşanan cinayet olayına ilişkin çarpıcı detaylar...