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'dan kan donduran haberi: Minibüs şoförü yolcuların arasında...

'dan kan donduran bir haberi geldi. Olay ile ilgili edinilen bilgilere göre Adana'da bir minibüs şoförü, aracına binen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan minibüs şoförü aracın içerisinde ağır yaralı olarak bulundu. Olaydan kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şahsı hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anına ait öğrenilen bilgiler ise dehşet verici... Olayın minibüsün içinde yolcular varken yaşandığı öğrenildi! İşte Adana'dan gelen son dakika haberi ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 10:04 ABONE OL
Adana'dan kan donduran son dakika haberi: Minibüs şoförü yolcuların arasında...

Türkiye, dün 'da yaşanan dehşet verici olayı konuşuyor. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bir minibüs sürücüsü yolcuları ile birlikte kırmızı ışıkta beklerken, bir yolcu belinden çıkardığı tabancası ile şoförün kafasına ateş etti. Ağır yaralanan minübüs şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adana'da yaşanan cinayet olayının haberi duyulması üzerine sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

İÇİNDE YOLCULAR VARKEN TEK EL ATEŞ ETMİŞ!

İşte, Adana'da dün yaşanan cinayet olayına ilişkin çarpıcı detaylar...

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Adana'dan kan donduran son dakika haberi: Minibüs şoförü yolcuların arasında...
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