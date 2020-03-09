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'da iğrenç takip! Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı

'da evine giden 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kız çocuğunu sokakta takip ettiği anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 09:29 ABONE OL
Antalya'da iğrenç takip! Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı

Olay, 3 Mart salı günü Ünsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişinin, takip anlarını içeren güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüleri ihbar kabul eden polis harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, şüphelinin R.F.T. olduğunu tespit ederek kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan R.F.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya'da iğrenç takip! Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı
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