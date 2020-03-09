‘Barış Elçisi’ barış töreninde öldü

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Demirbilek köyünde husumetlileri barıştırmaya giden Raman aşireti lideri Ferit Özdemir, çıkan kavga esnasında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Bölgede husumetli aileleri barıştırdığı için "Barış Elçisi" olarak bilinen Özdemir'in ölümü Batman'da ve bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak, Muş, Bitlis'te bugüne kadar kan davalı ya da husumetli yaklaşık 150 ailenin barışmasını sağlayan Raman aşireti lideri 67 yaşındaki Ferit Özdemir, husumetli olan Demirbilek köylüleri ile Konargöçerler'in barışması için devreye girdi. Özdemir, Batman'da kanaat önderleri ile birlikte yaptığı girişim sonucu, 4 yıldır aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan köylüler ile göçer aileleri barışmaları konusunda uzlaştırdı.Hasankeyf ilçesine bağlı Demirbilek köyünde iki gün önce Raman aşiretine mensup köylüler ile göçerlerin barışı için yapılan tören sırasında kavga çıktı. Kavga sırasında açılan ateş sonucu, aşiret lideri "Barış Elçisi" Ferit Özdemir, isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Özdemir önce Batman'daki bir hastaneye, durumu ağırlaşınca ambulans uçakla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Ancak Özdemir, dün yaşam mücadelesini kaybetti.Özdemir'in cenazesi Hasankeyf ilçesine bağlı Demirbilek köyünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşiret mensupları ve milletvekillerinin katılımıyla toprağa verildi. Cenaze sırasında, Ferit Özdemir'in yakınları Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşları döktü. Bakan Soylu, "Çok uzun yıllardan beri dostluğumuzu devam ettirdiğimiz Ferit ağabeyimizi bugün hakka uğurluyoruz. İyilik için koştu ve iyilik için hayatını kaybetti. İyiliğini, dostluğunu hiçbir zaman unutamayacağımız biriydi" ifadelerini kullandı. Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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