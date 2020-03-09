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'nda polisten kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı

İstanbul ’nda denetim yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir şüpheli kaçmaya çalıştı, ortalığı birbirine kattı. Kaçarken az daha bir babayı kucağında kızıyla eziyordu. Şüpheli şahıs hurdacıya çarpması sonucu yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 12:29 ABONE OL
Beyoğlu'nda polisten kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı

Beyoğlu'nda otomobiliyle polisten kaçan şüpheli, yol kenarında giden hurdacıya çarparak kaza yapmasıyla yakalandı. Kucağındaki çocuğuyla yürüyen babanın da kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu olay, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Beyoğlu, Dolapdere Caddesi'nde dün, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmak Caddesi üzerinde asayiş denetimi yapan 'Yunuslar' diye tabir edilen motorize polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ise polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Bunu gören ekipler, durumu aynı cadde üzerinde bulunan ekip arkadaşlarına bildirerek otomobili kovalamaya başladı. Yolun kesildiğini gören şüpheli, kaçışı sırasında el arabasıyla hurda toplayan yaşlı adama çarparak 50 metre savrulduktan sonra durabildi. Otomobilin kaza yapmasıyla polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kazada yaralı olarak ele geçirilen şüpheli, çarptığı yaşlı adamla birlikte aynı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUYLA OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Şüphelinin kaçışı sırasında çocuğuyla yoldan geçen bir babanın da kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kameralara yansıdı. Görüntülerde hızla üzerine gelen otomobili fark eden baba, kucağındaki kızını korumak için kendini hızla kaldırıma attı. Neye uğradığını şaşıran baba, bir süre olanları anlamaya çalışırken daha sonra kızı ile beraber olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ANI KAMERADA

'Dur ihtarına' uymayan şüphelinin kaçışı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin otomobiliyle önce yol kenarında bulunan hurdacıya çarptığı ve ardından savrulduğu görülüyor.

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Beyoğlu'nda polisten kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı
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