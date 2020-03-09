Corona virüs nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs nasıl bulaşır, aşısı bulundu mu?

İnsan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara neden olan virüs olarak kabul edilen koronavirüs tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan ve kişileri ölüme kadar götüren bu salgın hayvan ailesinde bulunan bir RNA virüsü olarak geçiyor. Daha çok ilkbahar ve sonbaharda etkili olan bu virüs hakkında araştırmalar sürerken öte yandan tedavi yöntemleri için de çalışmalar yapılıyor. Kişiler ve toplumlar her türlü önlemi almaya devam ederken aynı zamanda internet üzerinden koronavirüs nedir, belirtileri nelerdir? Corona virüs aşısı bulundu mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Buna göre; corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs aşısı bulundu mu?

İşte bilgiler!