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, belirtileri nelerdir? nasıl bulaşır, aşısı bulundu mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve giderek tehlikeli boyutlara ulaşan corona virüs can almaya devam ediyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken toplamda 110 binden fazla kişiye bulaşan dünya çapında 4 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İlk olarak Aralık ayında 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bu salgın hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ederken herkes kendince önlemlerini almayı sürdürüyor. Öte yandan internet üzerinden sıkça nelerdir? var mı? Tedavisi nasıl? gibi soruların yanıtları da araştırılıyor. İnsan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara neden olan virüs olarak bilinen koronavirüs nasıl bulaşır? nelerdir? İşte son durum ve tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 9.3.2020 14:28 ABONE OL
Corona virüs nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs nasıl bulaşır, aşısı bulundu mu?

İnsan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara neden olan virüs olarak kabul edilen tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan ve kişileri ölüme kadar götüren bu salgın hayvan ailesinde bulunan bir RNA virüsü olarak geçiyor. Daha çok ilkbahar ve sonbaharda etkili olan bu virüs hakkında araştırmalar sürerken öte yandan tedavi yöntemleri için de çalışmalar yapılıyor. Kişiler ve toplumlar her türlü önlemi almaya devam ederken aynı zamanda internet üzerinden koronavirüs nedir, belirtileri nelerdir? bulundu mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Buna göre; nelerdir? bulundu mu?

İşte bilgiler!

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Corona virüs nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs nasıl bulaşır, aşısı bulundu mu?
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